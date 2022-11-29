اضراب الثانويات الرسمية ضد تطيير المنحة الدولارية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2022 - 23:18

اضراب الثانويات الرسمية ضد تطيير المنحة الدولارية

منذ 3 ساعة 29 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الثانوياتُ الرسميةُ تلتزم باضرابِ رابطة اساتذتها تحذيريا.

التعليقات