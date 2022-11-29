التحكم المروري : تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وعلى الطريق البحرية و حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه غزير – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 20:24

التحكم المروري : تم معالجة تجمع المياه على اوتوستراد جونية وعلى الطريق البحرية و حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه غزير

منذ 2 ساعة 29 November، 2022
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