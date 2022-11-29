وصول باخرة محملة بـ25 الف طن من مادة المازوت إلى معمل الزهراني

افاد مراسل موقع المنار عن وصول باخرة محملة بخمسة وعشرين الف طن من مادة المازوت إلى معمل الزهراني، وهي ستعمل على إفراغ حمولتها داخل معمل الزهراني بعد صدور نتائج الفحوصات التي تجرى لها في مخابرات دبي على أن تبدأ عملية التفريغ صباح غد الأربعاء، لتنتقل بعد ظهر غد الأربعاء الى معمل دير عمار لافراغ باقي الحمولة والمرجحة بحوالي خمسة وعشرين الف طن وتكفي حاجة المعامل لإنتاج الكهرباء مدة شهر كامل على ان تزود المتاطق بمعدل ب٤ ساعات تغذية يومياً.

يذكر ان معمل دير عمار المتوقف تماماً عن العمل بسبب اعمال الصيانة سيبدأ العمل به في الخامس عشر من كانون الاول المقبل على ان يلمس اهالي عكار طرابلس المنية الضنية تحسنا في التغذية يفوق ٤ساعات يوميا خصوصا بعدما رست المناقصات على شركة توتال التي ستعمل على تزويد معامل الانتاج بالمازوت طيلة فترة السنوات المقبلة .

مصادر في معمل دير عمار اكدت لموقعنا ان” أعمال الصيانة الدورية على المجموعة البخارية والتي ينص عليها العقد الموقّع بين الدولة ممثلة بمؤسسة كهرباء لبنان وشركة «برايم ساوث» المكلفة إدارة المعمل،ستنتهي في غضون اسبوعين على أن تتولى شركة «أنسالدو» الإيطالية أعمال الصيانة،خلال الأعوام القادمة”.

المصدر: موقع المنار