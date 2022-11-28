الشيخ البغدادي: لحوار جدي والاتفاق على رئيس مناسب

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي ، خلال لقاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن “الأعداء بذلوا جهودا كبيرة في سبيل الضغط على جهود حزب الله في المقاومة، التي ما زالت تتألق يوما بعد يوم وهذا ما شاهدناه بوضوح خلال السنوات الماضية، بل أكثر من ذلك رأينا المقاومة كيف تفرض المعادلات على العدو الإسرائيلي الذي بات يحسب ألف حساب لأي دعسة ناقصة تجاه لبنان”.

وقال:”على المسؤولين أن يستفيدوا من هذه الفرصة ليفرضوا شروطهم ويذهبوا إلى حوار جدي وحقيقي للتوصل إلى اتفاق على رئيس مناسب لمكانتهم، فلا يجوز أن يبقى هذا الموقع شاغرا، ما يزيد من هموم اللبنانيين وتراجع أوضاعهم الإقتصادية ومعاقبتهم على ما حققوه من إنجازات عجزت عنها دول كثيرة”.

وختم:”علينا أن نستفيد من فرصة ضعف النفوذ الأميركي والتخبط الإسرائيلي وانشغالهم في حروب ومشاكل تصب في مصلحة محور المقاومة الذي قطع شوطا كبيرا على طريق االانتصار والتحرر من الكيد الأجنبي وهيمنته على بلادنا وثرواتنا، الذي يظهر بوضوح مع الجمهورية الإسلامية التي قطعت أيدي الأجنبي عن ثرواتها وباتت تتحكم بشكل كامل بقرارها السيادي وكل محاولات الشغب ذهبت سدى أمام حكمة القيادة وشجاعتها ووقوف الشعب والتزامه توجهات القيادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام