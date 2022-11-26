ايران… اعتقال عناصر ارهابية نفذوا هجوماً على دورية لقوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان

وقالت دائرة الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان إنه “بجهود رجال الامن، تم القاء القبض على العناصر الضالعة في شنّ هجوم غادر على رجال دورية لقوى الأمن الداخلي تابع لمخفر في مدينة زاهدان الاثنين الماضي”، مضيفاً أن “هؤلاء الأشخاص هاجموا دورية لمخفر مساء الاثنين الماضي، وتسببوا في استشهاد الجندي بهزاد براهوئي وإصابة الملازم اول مهدي هاشم زاهي”.

وفي وقت سابق، أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري في تصريح له، أن “هذا الحادث وقع حينما كانت دورية تابعة لمخفر شرطة “جشمه زيارت” بمدينة زاهدان، تقوم بمهامها في تأمين المنطقة حيث باغتتها مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة صالون، بإطلاق النار”.

وأضاف أن “المسلحين لاذوا بالفرار فور تنفيذ هذا الهجوم الجبان، والذي اسفر عن استشهاد الجندي بهزاد براهوئي واصابة الملازم اول مهدي هاشم زهي، من افراد قوى الامن الداخلي في زاهدان”.