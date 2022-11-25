النائب موسى ندد بجريمة عقتنيت: لاعتماد الحكمة في مواجهة تداعياتها

ندد النائب ميشال موسى في بيان، بالجريمة البشعة التي أودت بالفتى ايلي ميشال متى في بلدة عقتنيت في الزهراني، مطالبا “الاجهزة الامنية والقضائية بالاسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة المروعة، والقبض على المجرمين وسوقهم الى العدالة للاقتصاص منهم”.

وتوجه بأحر التعازي الى ذوي الفتى المغدور والى رفاق الدراسة واهالي عقتنيت، مشددا على “اعتماد الحكمة في مواجهة تداعيات هذه الجريمة النكراء”.

وكان النائب موسى أجرى فور تبلغه بالجريمة، سلسلة اتصالات بالجهات الامنية والقضائية المعنية، مستعجلا كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين واحالتهم على القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام