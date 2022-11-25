قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني: سنتعامل بحزم مع عوامل زعزعة الأمن داخل إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2022 - 11:42
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الوفاء للمقاومة: يجب تمكين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من محاسبة المتسببين بهدر المال العام والفاسدين
النائب فيصل كرامي للمنار: نتواصل ونتعاون مع نواب المنطقة الذين نتفق معهم من أجل تحقيق خرق في ملف رئاسة الجمهورية
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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان: 43% من أصول البنوك في لبنان في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً
أوليفيه دو شوتر: مصرف لبنان يعتبر واحداً من المؤسسات الإشكالية لناحية الشفافية وممارساته انحرفت عن المعايير الدولية
فلسطين المحتلة: مستوطن صهيوني يطلق النار باتجاه مستوطن آخر معتقداً أنه فلسطيني ويصيبه إصابة حرجة
مستوطنون صهاينة يحرقون 5 سيارات للفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية في بلدتي أبو غوش وعين نقوبا بالقدس المحتلة
الخارجية الإيرانية: قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضدنا فرضته دول غربية لتأمين مصالحها
عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار: إذا استمرت المقاومة في الضفة فسيندحر الاحتلال عن أرضنا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تشبّه نظام كييف بالمجموعات الإرهابية المتطرفة أمثال "جبهة النصرة" والقاعدة و"داعش"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل المحطات النووية في أوكرانيا غير مسبوق ومثير للقلق
الجيش الأوكراني: استهداف نيكوبول في مقاطعة دينبرو فجراً بأكثر من 70 قذيفة روسية
وزير الدفاع التركي: عملية "المخلب_السيف" في شمال سوريا مستمرة براً وجواً وتم تحييد 326 إرهابياً حتى اليوم
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أي عملية برية تركية داخل سوريا ستؤدي الى زيادة التوتر والنشاط الإرهابي في المنطقة
الصين: 10 قتلى و9 جرحى إثر حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب البلاد
المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك يقرر إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها "الأسبوع المقبل"
قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني: سنتعامل بحزم مع عوامل زعزعة الأمن داخل إيران
منذ 43 mins
25 November، 2022
اقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الايراني
ايران
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