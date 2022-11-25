قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني: سنتعامل بحزم مع عوامل زعزعة الأمن داخل إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2022 - 11:42

قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني: سنتعامل بحزم مع عوامل زعزعة الأمن داخل إيران

منذ 43 mins 25 November، 2022
أخبار موقع المنار

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