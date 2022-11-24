ارتفاع أسعار الذهب بعد صدور محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، بعد نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر للذهب في بورصة نيويورك بمقدار 10.35 دولار، أو بنسبة 0.59% إلى 1755.95 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الآجلة للفضة لشهر ديسمبر بنسبة 1.19% لتصل إلى 21.622 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر مساء الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية ترى أنه من المناسب إبطاء معدل الزيادة في سعر الفائدة قريبا.

المصدر: روسيا اليوم