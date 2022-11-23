طيران استطلاع كثيف في أجواء غزة وتحذيرات للمقاومين بتوخي الدقة والحذر

طالبت جهات أمنية فلسطينية، المقاومين والمطلوبين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الانتشار المكثف لطائرات الاستطلاع “الإسرائيلية” في أجواء قطاع غزة.

وعبرت الجهات الأمنية عن مخاوفها من إقدام الطائرات “الإسرائيلية” من شن غارات مباغتة أو تنفيذ عمليات اغتيال.

وكان رئيس حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، قد طالب صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات اغتيال بحق ناشطين فلسطينيين بزعم “استعادة الردع” في اعقاب تصاعد العمليات

وقال بن غفير: “استمعت إلى تقرير من المفتش العام للشرطة. وأنا أثق بقوات الأمن وأمنحها دعما مطلقا. وأقول بصورة واضحة إنه ينبغي إعطاء دعم لجنودنا وأفراد شرطتنا والعودة إلى الاغتيالات وإلى السيطرة في دولة إسرائيل وردع الإرهاب وجعله يدفع ثمنه”

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، عن مقتل مستوطن وإصابة22 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 3 بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن الانفجار وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة.

وقالت نجمة داود الحمراء:”إن الفرق الطبية نقلت 7 مصابين إلى المستشفيات، منهم 2 في حالة خطيرة، و 1 متوسط ، و 4 إصابات طفيفة”.

وقال مراسلنا إن ما جرى وقوع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا خلفت حتى الآن 10 إصابات منها حالة حرجة و2 خطيرة ..

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 إصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم