الازمة الدستورية تعطل مراسم ذكرى الاستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2022 - 21:58

الازمة الدستورية تعطل مراسم ذكرى الاستقلال

منذ 2 ساعة 22 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

لم يحتفل لبنان بعيد الاستقلال في ظل الفراغ الرئاسي.

المصدر: قناة المنار

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