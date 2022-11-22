الازمة الدستورية تعطل مراسم ذكرى الاستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2022 - 21:58
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ايران تزيد انتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % في "فردو" و"نطنز" رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة بحضور المفتشين
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نخباً علمية عراقية: علاقاتنا الثنائية قائمة على أسس المودة وتداعياتها إيجابية على البلدين
قائد القوات البحرية الإيرانية: لدينا 3 قيادات تنشط بالمحيطات الهندي والاطلسي والهادئ وتعمل على توفير أمن الملاحة
شهرام ايراني: العدو حاول جعل شمال المحيط الهندي وقناة السويس منطقة أمنية وأنشأنا مركزاً في "جابهار" لتوفير الأمن البحري
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: تم اتخاذ خطوات مهمة في التعامل بين إيران وأوكرانيا لتبديد أي سوء فهم في ملف المسيرات
السلطة القضائية الإيرانية: اعتقلنا 40 أجنبياً في أحداث الشغب وملف الجاسوسين الفرنسيين المعتقلين لدينا في مراحله النهائية
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقرات للجماعات الإرهابية الإنفصالية في أطراف كركوك بالصواريخ والطائرات الانتحارية المسيرة
أردوغان يعلن أن القوات التركية دمرت معاقل للمسلحين الأكراد شمالي سوريا والعراق رداً على الهجوم الذي نفذوه في إسطنبول
وزير الدفاع التركي يعلن "تحييد" 3858 مسلحاً إرهابياً داخل البلاد وفي شمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي
خلوصي أكار: لسنا ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو لكننا نتوقع منهما قطع العلاقات مع الإرهابيين وإزالة مخاوفنا الأمنية
مصدر بوزارة الدفاع التركية ينفي استخدام المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا وأمريكا لشن هجمات ضد الوحدات الكردية في سوريا
انطلاق الإجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا في أستانا وعلى جدول أعماله القضايا الإنسانية وشروط عودة اللاجئين إلى وطنهم
مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا يعرب عن تقدير موسكو لجهود دمشق لتعزيز الاستقرار في البلاد
الرئاسة الروسية تدعو إلى مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية ووقف القصف
المستشار الألماني: يجب أن تكون مستعدين لتصعيد الوضع في أوكرانيا في ضوء تطور الحرب الذي يمكن أن يشمل تدمير البنية التحتية
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 4 % بعد إعلان شركة غاز بروم الروسية عن تخفيض محتمل لإمدادات الغاز عبر أوكرانيا
الرئيس الروسي خلال اجتماع مع نظيره الكوبي في موسكو: عارضنا كل القيود بحق كوبا وهافانا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق بنا
وزير الطاقة الجزائري يقول إن بلاده ستكون مورداً موثوقاً للكهرباء وبكفاءة عالية وتسعى إلى التكيف مع البيئة الدولية
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية: لن نقبل بنهب ثروتنا النفطية والغازية وفي المرات القادمة سيتم ضرب السفن الناهبة لثرواتنا
وزير الخارجية الأميركي يعلن عدم وجود أي خطط لزيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن بعد الإعلان أن لديه حصانة في قضية خاشقجي
متحدث بإسم وزارة المالية السعودية: نجري نقاشا في المرحلة النهائية لإيداع 5 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي التركي
المنتخب السعودي لكرة القدم يحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني في أولى مفاجآت بطولة كأس العالم المقامة في قطر
مقتل رجل شرطة إثر تفجير استهدف مركزا للشرطة جنوب تايلاند والجناة كانوا يرتدون زي الضباط وقادوا شاحنة مفخخة قبل الانفجار
مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر مواجهات بين قوات "أرض الصومال" و"بونتلاند" شمالي الصومال
مقتل 10 جنود من الجيش التشادي في هجوم شنته جماعة بوكو حرام على وحدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد قرب الحدود النيجيرية
الازمة الدستورية تعطل مراسم ذكرى الاستقلال
منذ 2 ساعة
22 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
لم يحتفل لبنان بعيد الاستقلال في ظل الفراغ الرئاسي.
المصدر:
قناة المنار
ذكرى الاستقلال
عيد الاستقلال
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