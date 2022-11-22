الشيخان القطان وعبد الرزاق زارا الشيخ عمار وتأكيد على معادلة الشعب والجيش والمقاومة

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق الثلاثاء عضو المجلس السياسي ومسؤول الملف الإسلامي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار في مقر المجلس في بيروت.

وبعد اللقاء قال الشيخ القطان “تباحثنا مع الشيخ عمار في آخر التطورات المحلية والإقليمية”، وتابع “يهمنا اليوم وبمناسبة ذكرى عيد الاستقلال أن نؤكد وجوب حفظ وصون معادلة الشعب والجيش والمقاومة لأن استقلال لبنان لا يمكن أن يُحفظ إلا من خلال حفظ هذه المعادلة الذهبية التي أثبتت أنها المعادلة الوحيدة التي تحفظ لبنان قوياً ومواجهاً لكل التحديات”، ودعا “كل القيادات السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية يتميز بالصفات التي يتطلع إليها كل لبناني وينبغي أن يكون قوياً ومؤيدا لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة ومحتضناً لها”.

بدوره، قال الشيخ عبد الرزاق “في ذكرى الاستقلال نعتبر أن ما أنجزته المقاومة من إنجازات وطنية كبيرة هي الاستقلال الحقيقي للبنان، فالمطلوب من الشعب اللبناني أن يحافظ على الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام