عمليات للحشد الشعبي ضد داعش في ديالى ونينوى والموصل

تصدت قوة من الفوج الثالث في اللواء 62 بالحشد الشعبي، لتعرض إرهابي في ناحية قرة تبة بمحافظة ديالى. وهاجمت مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي احدى النقاط الامنية في ناحية قرة تبة، قبل ان يتصدى ابطال الفوج الثالث في اللواء 62 بالحشد الشعبي لهم.

اللواء 30 بالحشد الشعبي يفكك قنبلتين عنقودتين في سهل نينوى

كما تمكنت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاثنين، من تفكيك قنبلتين عنقودتين في سهل نينوى. جاء ذلك بعد ورود بلاغ من الاهالي بوجود قنابل في قرية شيخ أمير، حيث توجهت القوة إلى القرية وقامت برفع القنبلتين وتفكيكهما.

عمليات نينوى للحشد تعلن نتائج عملية “الإرادة الصلبة الثامنة” في الموصل

وأعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نتائج الصفحة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة الثامنة بالاشتراك مع قطعات الجيش بعمق صحراء جزيرة الحضر والبعاج.

وذكرت القيادة ان القطعات انطلقت من ثلاثة محاور في تمام الساعة ٦٠٠ فجر يوم الأحد متمثلة بألوية (44 ، 60 ، فوج المهمات الخاصة) ومديريات الحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة وقطعات الجيش.

وأضافت إن القطعات الأمنية توزعت على عدة محاور بقاطع عمليات جنوب وغرب نينوى، استهدفت ملاحقة وتعقب فلول العصابات الأجرامية.

أهم نتائج العملية :

تدمير ٢٠ مضافة و10 انفاق في وادي الثرثار و 18 صاروخا نوع ” غراد ”

العثور وتدمير مقذوف مدفع عيار ١٥٥ وعلى قنابر هاون عدد ١٤ وعلى اعتدة وعبوات قمعية وعلى مصنع للعبوات الناسفة عثر بداخله على ٤٠ عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير

تفتيش قرى جنوب الموصل وشملت كلا من: رجم العظامية، البنية الجنوبية، البلدات الأولى، ام حزاز، ابو عادل، البريت، جسر العقارب، حافة وادي الثرثار، ابو حمام والمناطق التي بين الجانبين في وادي الثرثار.

وانتهت عملية التفتيش والتأمين بوصول القطعات العسكرية المشتركة الى الجانب الجنوبي الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

المصدر: موقع الحشد الشعبي