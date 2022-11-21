بالفيديو | بعد اشتباكات عنيفة.. إصابات واعتقال المطلوب “البالي” بعد محاصرة منزله بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 11:24

بالفيديو | بعد اشتباكات عنيفة.. إصابات واعتقال المطلوب “البالي” بعد محاصرة منزله بجنين

منذ 1 ساعة 21 November، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلاً في منطقة الهدف بمخيم جنين يعود للمطلوب راتب البالي، وسط اشتباكات عنيفة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال  دفعت بتعزيزات كبيرة للمكان، وأطلقت صواريخ “الأنيرجا” نحو البيت المحاصر في مخيم جنين.

وأعتقلت قوات الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة الشاب الجريح والأسير المحرر “راتب البالي” بعد محاصرة منزله في منطقة الهدف بجنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابتين طفيفتين بالرصاص الحي في الكتف والقدم الى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وأعلنت كتيبة جنين ان مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص.

 

المصدر: فلسطين اليوم

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