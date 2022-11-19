مقتل مسؤول التفخيخ في تنظيم داعش بالرمادي وتدمير مقرات للارهابين بنينوى

أطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، المرحلة الثامنة، من عملية الارادة الصلبة، لملاحقة خلايا تنظيم داعش الارهابي، في محافظتي نينوى والأنبار، حيث تمكنت من تدميرِ كهوفٍ وأوكار لتنظيم داعش الارهابي، وقتلِ مسؤولِ التفخيخِ في قاطع ِ الرمادي.

ومنذ ساعاتِها الأولى حققتْ العملية نتائجَ مهمة، إذ أسفرَتْ عن تدميرِ كهوفٍ وأوكار يتخذُها عناصرُ داعش الإرهابي ملاجئَ له، والاستيلاء على بعض العدات.

وتواصل وحدات الجيش العراقي، ملاحقة بقايا عناصر التنظيم قاطع عمليات نينوى وغرب نينوى، حيث تعمل على مداهمة مقراته، واجراء عمليات تفتيش لها ، بناء على معلومات دقيقة يوفّرها جهاز الاستخبارات، بعد رصد دقيق لتحرات التنظيم.

وفي محافظة الأنبار، تمكنَ عناصر جهازِ مكافحةِ الإرهابِ من قتلِ مسؤولِ التفخيخِ في قاطع ِ الرمادي الإرهابي حسين العيساوي. وتمّ القضاء على العيساوي اثر كمين محكم ، نصب له، رغم محاولته تفجير حزام ناسف كان بحوزته.

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية، للقضاء على خلايا تنظيم داعش الأرهابي، التي استعادة نشاطها منذ مطلع العام الجاري، لاسيما في المناطق الحدودية.

المصدر: مواقع