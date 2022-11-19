بالفيديو | القوات الروسية تستهدف بالصواريخ منشآت عسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية وجهت ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية دقيقة بعيدة المدى في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف، ان الضربات استهدفت منشآت القيادة والسيطرة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للوقود والطاقة ذات الصلة في أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف، بأن أهداف الضربة تحققت، وجميع الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بالضبط، وأصابت منشآت إنتاج الصواريخ، وتدمير ترسانة للمدفعية من بين إمدادات الدول الغربية.

ولفت كوناشينكوف، الى ان نقل الاحتياطيات الأوكرانية وتسليم الأسلحة الأجنبية المستوردة إلى مناطق القتال تم تعطيله. مشيراُ أنه نتيجة للهجوم الذي قامت به القوات المسلحة الروسية تم تحرير قرية “أوبتنويه” بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية