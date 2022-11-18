الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 21:10
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رئاسة مجلس الوزراء تصدر تعميما تطلب فيه من الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة الالتزام بالموجبات الوظيفية
النائب جبران باسيل يعلن العمل على إيجاد مرشّح توافقي لرئاسة الجمهورية يكون قادرًا على المضي قُدمًا في إصلاحات حاسمة
وزير الدفاع موريس سليم: الجيش لا يتدخل في العملية السياسية والوضع الأمني مستقر ولا خوف من أي انفلات أو اقتتال داخلي
وزارة الطاقة: تقدم 3 شركات لمناقصة شراء المحروقات لانتاج الكهرباء وتأجيل فض العروض إلى الأسبوع المقبل لاستكمال المستندات
مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم: نأمل أن تحلّ مناسبة الاستقلال وقد اكتمل عقد لبنان المؤسساتي بوجود رئيس جديد
الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة: التوافق هو السبيل الأنجح للخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية
الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة: أحد عناصر إفشال المشروع الأميركي الجديد لضرب الاستقرار هو اختيار رئيس للجمهورية
الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة: الاستقلال اللبناني هو تحرير الجنوب اللبناني ومنع العدو من خرق سيادة لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الحل بالإنقاذ الداخلي وممره سياسي وصندوق انتخاب الرئيس موجود في مجلس النواب
هزة أرضية شعر بها سكان بلدات ساحلية ومدينة صيدا في جنوب لبنان وأسفرت عن تحطم زجاج بعض المنازل
منظمة الاونروا تعاني من الشح المالي وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80% في صفوف اللاجئين الفلسطينيين
وكالة فارس: تفكيك خلية إرهابية في محافظة أذربيجان الغربية هدفت لتهريب أسلحة إلى داخل إيران واستخدامها في أعمال الشغب
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية: جولة مشاورات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ستنعقد في طهران قبل نهاية الشهر
الخارجية الأميركية: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا لجيرانها
مناورات عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة في المجال الجوي فوق بحر اليابان
الخارجية الفرنسية: إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي يستدعي ردا حازما وموحدا من المجتمع الدولي
نائب وزير الخارجية الروسي: واشنطن وحلفاؤها في المنطقة يفضلان مساراً مختلفاً عن الدبلوماسية كأنها تختبر صبر بيونغ يانغ
البيت الأبيض: نصر على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا في المجال النووي ونتفق معها أنه لا يجب إندلاع حرب نووية
الكرملين: سنواصل الاتصالات مع وكالة الطاقة الذرية على الرغم من دعواتها لنا للتخلي عن محطة زابوروجيا النووية
الخارجية الروسية: إعدام الجماعات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب الروس وارتكابها للفظائع لن تمر دون عقاب
تونس: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى مكان انعقاد قمة الفرنكفونية في جنوب البلاد
تايلاند: انطلاق أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك
اعتقال 25 متظاهرا إثر صدامات وقعت بين الشرطة التايلاندية ومحتجين على هامش قمة (أبيك)
الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
18 November، 2022
الخارجية الاميركية
الرعايا الاميركيين
العراق
حملة عسكرية تركية
سوريا
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