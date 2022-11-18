الخط الساخن | الدواء بالفريش دولار، والفوضى تسود قطاع الإستشفاء

اشار د. فادي سنان – مدير عام وزارة الصحة في حلقة من برنامج الخط الساخن ان اللبنانيين كانوا يعيشون في وهم اقتصادي اوصلهم الى الواقع الحياتي اليوم ونحن اليوم نتعرض الى ضغط كبير للقبول بمعطيات اقتصادية وسياسية أخرى.

وتحدث د. سنان عن لجنة فنية معنية بتسجيل الدواء وتضم وزارة الصحة، بعض الجامعات، نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء ولا يمكنها ان تسجل اي دواء الا بعد التأكد من فعاليته وعليه يمكن اللجوء الى الجينيريك وعدم الاصرار على الدواء البراند.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة، التقت بالدكتور محمد كركي – مدير عام الضمان الاجتماعي الذي تحدث عن مشكلة تأمين الدواء من جهة واختلاف التعرفة من جهة اخرى.

واكد د. كركي ان ازمة الدواء اكبر من وزارة الصحة التي تقوم بالعديد من الجهود ولكنها لا تتمكن من حل الازمة، كما التقت الزميلة ديما جمعة بعدد من المرضى الذين تحدثوا عن مشكلة الحصول على الدواء.

وفي لقاء مع حنان شرارة – مسؤولة قسم الدواء في حملة “وتعاونوا” تم التعرف على كيفية تأمين الدواء للمرضى المحتاجين والعقبات التي تواجه اهل الخير في تأمين الدواء للمرضى.

وفي الختام، كان اتصال من احد المواطنين يشكر فيه وزارة الصحة على تأمين دواء لمرضى السرطان وتساءل عن امكانية انقطاعه مرة اخرى.