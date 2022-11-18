اللواء ابراهيم: على المسؤولين التعالي عن الخلافات واعتماد لغة الحوار

لفتَ المديرُ العامّ للأمن العام اللبناني اللّواء عباس ابراهيم إلى انَ خلاصَ لبنانَ وابنائه لا يكونُ الا من خلالِ دولةٍ حديثةٍ تستمدُّ قوّتَها من شعبها، وتستعيدُ دورَها الفريدَ والمميّزَ في المنطقةِ والعالم.

وتمنى اللواءُ ابراهيم ان تَحُلَ مناسبةُ عيدِ الاستقلال وقد اكتملَ عِقْدُ لبنانَ المؤسّساتيُ بوجودِ رئيسٍ جديدٍ يبلسمُ جراحَ الوطن، معتبراً انَ القلقَ الّذي ينتابُ اللّبنانيّين يفرضُ على المسؤولينَ العودةَ إلى التّعالي عن كلِّ الخلافات واعتمادَ لغةِ الحوارِ البنّاء والعملَ من أجلِ إعادةِ بناءِ الدولة.

المصدر: قناة المنار