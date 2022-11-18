لبنان-سياسة | باسيل: أعمل لايجاد مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

اعلن رئيسُ “التيار الوطني الحر” النّائبُ جبران باسيل في حديثٍ لوكالة رويترز أنّه يعملُ على إيجادِ مرشّحٍ توافقيٍ لرئاسةِ الجمهورية ويكونُ قادرًا على المضيِّ قُدمًا في إصلاحاتٍ حاسمة ، موضحاً انه سيرشّحُ نفسَه للمنصبِ إذا رأى أنَّ المرشّحَ الّذي وقعَ عليهِ الاختيارُ ليس بالخيارِ الجيّد.

وقال باسيل “إنّني زعيمُ أكبرِ كتلةٍ نيابيّة ومن حقّي تمامًا أن أكونَ مرشّحًا وأن أروّجَ اسمي، لكنّي أرى أنّ وجودَ لبنانَ أهمُّ بكثيرٍ من هذا، ووجودُ لبنانَ الآنَ على المحك”، واضافَ انه “ياملُ ان تتحقّقَ انفراجةٌ في ملفِ الرّئاسةِ بحلولِ نهايةِ العام”، مشيراً الى ان “البلدَ لا يستطيعُ البقاءَ في وضعِ الشغورِ ولذا هناكَ حاجةٌ للنّجاحِ في إيجادِ حل”.

المصدر: قناة المنار