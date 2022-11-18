لبنان-سياسة | باسيل: أعمل لايجاد مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 18 2022 - 17:54

لبنان-سياسة | باسيل: أعمل لايجاد مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

منذ 2 ساعة 18 November، 2022
جبران باسيل
لبنان

اعلن رئيسُ “التيار الوطني الحر” النّائبُ جبران باسيل في حديثٍ لوكالة رويترز أنّه يعملُ على إيجادِ مرشّحٍ توافقيٍ لرئاسةِ الجمهورية ويكونُ قادرًا على المضيِّ قُدمًا في إصلاحاتٍ حاسمة ، موضحاً انه سيرشّحُ نفسَه للمنصبِ إذا رأى أنَّ المرشّحَ الّذي وقعَ عليهِ الاختيارُ ليس بالخيارِ الجيّد.

وقال باسيل “إنّني زعيمُ أكبرِ كتلةٍ نيابيّة ومن حقّي تمامًا أن أكونَ مرشّحًا وأن أروّجَ اسمي، لكنّي أرى أنّ وجودَ لبنانَ أهمُّ بكثيرٍ من هذا، ووجودُ لبنانَ الآنَ على المحك”، واضافَ انه “ياملُ ان تتحقّقَ انفراجةٌ في ملفِ الرّئاسةِ بحلولِ نهايةِ العام”، مشيراً الى ان “البلدَ لا يستطيعُ البقاءَ في وضعِ الشغورِ ولذا هناكَ حاجةٌ للنّجاحِ في إيجادِ حل”.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة