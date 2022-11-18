كيف اجعل ابني يحب القراءة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 14:12

كيف اجعل ابني يحب القراءة؟

منذ 29 mins 18 November، 2022
Reading
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

الأطفال في هذا العصر يفضلون مشاهدة التلفزيون، الألعاب الإلكترونية، أو الكومبيوتر على تصفح كتاب، ولكن قليلاً من التشجيع سيعود بمزيد من النفع.
القراءة هي أجمل هدية يمكنك أن تمنحها لأطفالك، فمن خلال القراءة يتعرف الطفل على عوالم واسعة وجميلة، وينمي خياله، ويقوي مهاراته الإدراكية واللغوية. إذا كنت تجد صعوبة في تشجيع أطفالك على أن يقرأوا،تقدر تتابع هذه الخطوات.
1.اختار الكتب الجذابة
2.اصحب طفلك الى المكتبة
3.دع طفلك يختار الكتب
4.قدم له الكتب كهدايا
5.أظهر حماسك عندما يقرؤون
6.كافئ اطفالك عند القراءة
7. إجعل طفلك يقرأ لك
8.إجعل اطفالك يمثلون القصص

المصدر: UNICEF

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