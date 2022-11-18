خوزستان تشيع شهداء هجوم ايذه الارهابي.. والقبض على ثلاثة من المسؤولين عنه

شيّع أهالي خوزستان الايرانية في مشهد مهيب شهداء الهجوم الارهابي في مدينة ايذه بالمحافظة جنوب غرب إيران. وحضر أهالي خوزستان من كافة المدن والقوميات الى مدينة ايذه لتشييع شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف الناس العزل الأربعاء.

بالفيديو | تشييع حاشد لشهداء العملية الارهابية في مدينة ايذه بمحافظة #خوزستان#ايران pic.twitter.com/9Ds99UiIeg — قناة المنار (@TVManar1) November 18, 2022

وحضرت شخصيات رسمية رفيعة المستوى إلى ايذه لتكون بجانب الشعب في تشييع شهداء ايذه. وندد المشيعون بالعمل الارهابي، مجددين البعية للجمهورية الاسلامية والامام السيد على خامنئي.

كما طالب المشيعون الجهات الرسمية والمعنية “بإنزال أشد العقوبات على مرتكبي الهجوم الارهابي الذي راح ضحيته الشيب والشباب والطفل الصغير”.

اعتقال 3 من الضالعين بحادث ايذه الارهابي

وفي سياق متصل، أعلن مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون الاقتصادية محسن رضائي الجمعة، أن “ثلاثة من الضالعين في حادث ايذه الارهابي تم اعتقالهم كانوا بصدد مغادرة البلاد عبر منفذ ماكو الحدودي، والآن هم في طريق إعادتهم الى أهواز”.

وفي كلمته خلال مراسم تشييع جثامين الشهداء، قال رضائي “كونوا على ثقة أن اي شخص ضالع في هذا الحادث في أي جحر لجأ، سيتم اعتقاله وسننتقم منه”.

ودعا محسن رضائي مسؤولي القضاء الى “انزال العقاب الصارم بحق هؤلاء الاشخاص المجرمين في مدينة ايذه وأمام أنظار الأهالي”.

وضمن اشادته ببطولاته أهالي مدينة ايذه على مر التاريخ، بدءاً من المشاركة في ثورة الدستور والثورة الاسلامية وصولا الى الدفاع المقدس ومختلف ساحات الثورة، قال رضائي “لقد حضرت الى ايذه بالنيابة عن رئيس الجمهورية لدراسة جميع جوانب هذا الحادث الدموي، وسأتابعه الى حين اتضاح جميع جوانبه”.

من جهته، كشف محافظ خوزستان الجمعة عن اعتقال بعض مرتكبي هجوم إيذه الإرهابي أثناء هروبهم. وقال محافظ خوزستان، تم اعتقال عدد من عناصر ومرتكبي الحادث الإرهابي أثناء هروبهم من المنطقة، وبدأ التحقيق معهم.

وأكد أن هناك عناصر في الخارج تقف وراء الأحداث الأخيرة سيتم تحديدها واطلاع الشعب عليها.

المصدر: العالم+موقع المنار