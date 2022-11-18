العراق يخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً في عام 2027

قال علاء الياسري، رئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية “سومو”، أن العراق يخطط لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً في عام 2027.

وتقترب طاقة العراق الإنتاجية من الخام من خمسة ملايين برميل يومياً، لكنه أنتج 4.651 مليون برميل في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لـ”سومو”، بما يتماشى مع حصته الإنتاجية بموجب اتفاق “أوبك+”.

وقال الياسري أن الزيادة في طاقة الإنتاج ستأتي من حقول النفط العملاقة في العراق التي تخضع للتطوير حالياً ومنها الرميلة، الذي يديره مشروع مشترك بين “بي.بي” البريطانية و”بتروتشاينا” الصينية، وكذلك غرق القرنة2 الذي تديره “لوك أويل” الروسية.

وكانت “بي.بي” قد بحثت مع وزارة النفط العراقية في مايو/أيار زيادة إنتاج حقل الرميلة إلى ذروته البالغة 1.7 مليون برميل. وفي العام الماضي، قال وزير النفط العراقي آنذاك إحسان عبد الجبار أن “لوك أويل” تعتزم مضاعفة إنتاج غرب القرنة2 إلى 800 ألف برميل في عام 2027.

وقال الياسري أن هناك أيضاً حقول لا تزال في مراحل التطوير أو الإنتاج المبكر، والتي تُظهر إمكانات إنتاج واعدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الياسري قوله “وزارة النفط تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات وبما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية للنفط الخام وقرارات منظمة أوبك”.

كما حث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أمس الخميس شركتي “لوك أويل” و”غاز بروم” الروسيتين على التعاون مع العراق في تنفيذ خطط إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب . وأكد خلال اجتماعه مع سفير روسيا في بغداد ايلبروس كوتراشيف والسكرتير الأول في السفارة الروسية إيليا لوبوف ووفد ضم مسؤولين كباراً من الشركتين على ضرورة “مساهمة الشركات الروسية في تطوير الصناعة النفطية في العراق”.

وقال أن العراق يدعم عمل الشركات العالمية الرصينة في العراق ودورها في تعزيز وتوسيع افاق التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة واستعراض سير العمل في الحقول النفطية وخطط التطوير المستقبلية.

وتتولي شركة “لوك أويل” الروسية تطوير حقل غربي القرنة الثاني في محافظة البصرة فيما تقوم شركة “غاز بروم” بتطوير حقل بدرة في محافظة واسط.

المصدر: رويترز