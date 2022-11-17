استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 17 2022 - 22:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
21 حالة وفاة بينهم نساء وأطفال جراء حريق اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة
وزارة الداخلية في غزة: التحقيقات الأولية تشير الى وجود مادة البنزين بكميات كبيرة في المبنى ما ادى الى اندلاع حريق هائل
الفصائل الفلسطينية تنعى ضحايا الحريق في جباليا والرئاسة الفلسطينية تعلن الحداد العام على ارواح الضحايا الجمعة
مصادر فلسطينية: بحرية الاحتلال تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال غرب قطاع غزة
قوات الاحتلال تغلق حاجز الجلمة شمال جنين بعد إطلاق مقاومين النار باتجاهه
محكمة الاحتلال الصهيوني تمدد اعتقال الشابين المقدسيين محمد زحايكة وسيف هلسة حتى 13 كانون الأول المقبل
اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح جرّاء هجوم مستوطنين صهاينة عليهم قرب بلدة حوارة جنوب نابلس
وكالة الأنباء الايرانية: استشهاد العقيد في الشرطة حسن يوسفي إثر تعرضه الى طعنات بالسكاكين من قبل مثيري الشغب
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: الجزائر قررت إلغاء كل فوائد الديون الممنوحة لكوبا وتأجيل استيفاء الديون من هافانا
الدفاع الروسية: تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ في مقاطعة خاركوف من طراز "أوراغان" وتدمير رادارين في دونيتسك
الدفاع الروسية: وسائط الدفاع تعترض 11 قذيفة "هيمارس" في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون
رويترز عن رئيس الوزراء الياباني: اتفقت مع الرئيس الصيني على التواصل بشكل وثيق بشأن الدفاع والامن في المنطقة
الحكومة البريطانية تعلن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه استرليني
إيطاليا توقف مهربي بشر يستخدمون القوارب السريعة لتهريب المهاجرين
المالية التونسية: الدين العام بلغ 109.62 مليار دينار أي ما يعادل 34.8 مليار دولار خلال نهاية آب الماضي
استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور
منذ 22 mins
17 November، 2022
استهداف حقل العمر النفطي
الاحتلال الاميركي في سوريا
سوريا
التعليقات
ذات صلة
الرئيس الأسد يبحث مع وزير خارجية سلطنة عُمان العلاقات الثنائية بين البلدين
حميميم: الدفاعات السورية أسقطت 3 صواريخ أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي على ريف حمص من أجواء لبنان
مصادر سورية في درعا: استهداف سيارة مفخخة وتفجيرها بالانتحاري الذي يقودها وإحباط وصولها لأهدافها وذلك في حي طريق السد جنوب سوريا (وكالة يونيوز)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}