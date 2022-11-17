قرار لوزير المالية حول اعادة تقييم الاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 17:52

قرار لوزير المالية حول اعادة تقييم الاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات

منذ 2 ساعة 17 November، 2022
يوسف خليل
لبنان

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل قرارا، حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 قانون موازنة 2022) المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند ” ج” من المادة 45 قانون ضريبة الدخل، فاسحا المجال أمام المعنيين الاستفادة من إعادة التقييم المشار اليها قبل نهاية المهلة الزمنية في 31/12/2022.
لمن يرغب بالإطلاع على القرار مفصلا العودة الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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