انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 16:14
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فلسطين المحتلة: مقتل 3 مستوطنين وإصابة عدد آخر في عمليتي طعن ودهس شمال سلفيت بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ
وزارة الصحة الفلسطينية: منفذ العملية شمال سلفيت هو الشهيد محمد مراد صوف (18 عاما) من قرية حارس بالضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عائلة الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت خلال اقتحام منزلها في بلدة حارس
فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بعملية سلفيت وتؤكد أن الاحتلال ومنظومته الأمنية وقواته العسكرية فشلوا في قتل روح المقاومة
وزير المال خلال جلسة اللجان المشتركة: الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان هو 10 مليارات و3 ملايين دولار
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: ما يحصل اليوم مهزلة والكابيتال كونترول هو لضبط السحوبات والتحويلات المالية
النائب الياس بو صعب: النقاش كان جديا والتصويت على القانون سيظهر من يريد اقرار الكابيتال كونترول ومن يرفض ذلك
النائب علي فياض: نحن في معرض الدفاع عن أموال المودعين ونأمل أن نتمكن من حل هذه المشاكل بشكل جذري
وزارة المالية تحيل معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان فور صدور قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية
الجيش اللبناني: اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية
وسائل إعلام سورية: السيطرة على حي طريق السد جنوب مدينة درعا بعد القضاء على عشرات العناصر من إرهابيي داعش
مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: نظام الهيمنة طُرد من إيران عام 1978 ولن نسمح له بإعادة السيطرة على البلاد
الخارجية الإيرانية دانت عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: سنتخذ إجراءات متبادلة وفعالة ضد هذه التصرفات
وزير العدل التركي يعلن توقيف 50 شخصاً على خلفية التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع الاستقلال في اسطنبول الاحد الفائت
الكرملين: نعارض بشكل قاطع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن دفع تعويضات لأوكرانيا وسنتعامل معه كوثيقة غير ملزمة
انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان
منذ 15 mins
15 November، 2022
خبر وصورة
-
لبنان
محمد عساف
انفوغراف من اعداد موقع المنار يشرح بالمعلومات والارقام واقع قطاع الكهرباء في لبنان.
ازمة الكهرباء
انفوغراف
قطاع الكهرباء
كهرباء لبنان
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