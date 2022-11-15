أمازون تخطط لتسريح 10 آلاف موظف الأسبوع المقبل

أفادت مصادر في شركة أمازون بأن أكبر شركة في سوق التجارة الإلكترونية تخطط لتسريح 10آلاف موظف الأسبوع المقبل ما يشير إلى ركود في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المصادر قولها إن التسريحات ستؤثر بشكل أساسي على القسم الفني الذي يطور الأجهزة والموارد البشرية وأقسام المبيعات الخاصة بشركة أمازون.

وفي المجموع سيتم تسريح حوالي 3 بالمئة من جميع موظفي أمازون والشركة نفسها لا تعلق رسميا على التخفيضات في الموظفين.

ووفقاً للصحيفة على مدار العامين الماضيين تضاعف عدد موظفي أمازون تقريباً ومع ذلك تباطأ نمو إيرادات الشركة، كما تربط صحيفة نيويورك تايمز عمليات التسريح القادمة بشعور متزايد بالركود في الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت شركات كبرى مثل “تويتر” و”ميتا” عن تكبد خسائر كبيرة وقررت تسريح الآلاف من عمالها وموظفيها على نطاق واسع.

المصدر: روسيا اليوم