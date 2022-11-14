ميقاتي: سأخاطب واشنطن رسمياً حول هبة النفط الإيرانية… وأتمنى أن يكون فرنجية رئيساً

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورًا من أجل انتظام العمل السياسي.

وعن الشخصيات المرشّحة لهذا الدور، قال ميقاتي إن هناك “علاقة تاريخية” تربطه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأضاف “أتمنى أن يكون رئيسًا للجمهورية”.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة في لبنان، قال ميقاتي إنه سيخاطب الولايات المتحدة رسميًا، للاستفسار عن احتمال خضوع لبنان “للعقوبات” إذا قبل هبة النفط الإيرانية. واعتبر أن “لبنان لا يخضع لحصار أميركي”.

وفيما يتعلق بالعملة المحلية، قال ميقاتي إنه سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: موقع قناة الجزيرة