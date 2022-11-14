بالفيديو | تواصل احياءات يوم الشهيد على مختلف الاراضي اللبنانية

تتواصل احياءات يوم الشهيد على مختلف الاراضي اللبنانية.. التقرير التالي من البقاع الشمالي.



احياءاتُ يومِ الشهيدِ في منطقةِ جبلِ عامل الاولى في التقرير التالي.

منطقةُ جبلِ عامل الثانيةُ واصلت بدورها احياءَ مناسبةِ يومِ الشهيدِ بسلسلةِ نشاطات.

ضرائح الشهداء في جبل لبنان والشمال تغص بالوفود، والمواقف تؤكد عظمة التضحيات التي صنعت النصر للوطن ولشعبه.

طلابٌ من مدارسِ المهدي.. يُجددونَ العهدَ والوعدَ للشهداءِ عندَ والدةِ القائدِ الشهيد مصطفى بدر الدين.



وللمناسبة عينها اقامت الهيئات النسائية لحزب الله في بيروت لقاء مع زوجة الشهيد القائد الشهيد مصطفى بدر الدين ( السيد ذو الفقار).وشددت زوجة الشهيد بدر الدين في كلمتها على أهمية حمل ارث الشهداء والالتزام بخطهم ووصاياهم وحفظ انجازاتهم وانتصاراتهم.

واقامت التعبئة التربوية في حزب الله مسيراً تربوياً في منطقة اقليم التفاح الى اعالي جبل صافي،لمناسبة يوم الشهيد.

المسير تخللته محطات تضمنت لقاءات مع المجاهدين شرحوا خلالها أبرز محطات جهادهم في المنطقة، كما تحدث والد احد شهداء مفقودي الاثر، عن جهاد ابنه حتى الشهادة وصبره على فقد جثمان ابنه .

وبمناسبة يومِ الشهيدِ نَظمت الهيئاتُ النسائيةُ في قطاعِ الولاية الحدودي زيارةً الى ضرائحِ الشهداءِ في المنطقة، حيثُ قرأنَ سورةَ الفاتحةِ ووضعنَ اكاليلَ الورد.