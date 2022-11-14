الوزير فياض يواصل لقاءاته في شرم الشيخ وأثنى على الدعم الايطالي في قطاعي الطاقة والمياه

يستكمل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض اجتماعاته على هامش مشاركته في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر، حيث التقى المبعوث الخاص لدولة ايطاليا حول التغير المناخي الوزير أليساندرو موديانو في جناح إيطاليا في المؤتمر.

وأثنى فياض خلال اللقاء، الوزير فياض على الدعم “المتواصل من إيطاليا لمساعدة لبنان في مجموعة مشاريع في قطاعي الطاقة والمياه من خلال نشاط السفارة الإيطالية في بيروت.

كذلك، عرض الطرفان للدعم المقدم من وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية للبنان في مجال كفاءة الطاقة (energy efficiency)، سيما في موضوعي تخفيض استهلاك الطاقة في مجال الأدوات الكهربائية والمضخات الحرارية (heat pumps).

وأعلن الوزير فياض دعمه الدائم لهذه المبادرات واهميتها في تخفيض الطلب على الطاقة في لبنان، سيما مع رفع سعر التعرفة الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان.

وبحسب خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة المشاركين في الاجتماع، يمكن لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة ان تؤدي إلى تخفيض الطلب بما قد يصل إلى حوالي 300 ميغاوات خلال فترة 3 سنوات، ما يخفف فاتورة الكهرباء على المواطن و يؤدي الى تقليص القدرة الانتاجية الاضافية المطلوب بناؤها.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد من الوزير موديانو على استمرار الدعم المالي والتقني من الدولة الإيطالية لمبادرات كفاءة الطاقة في لبنان.

ويلتقي الوزير فياض، اليوم المدير التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتور انجيلا ويلكنسون. كما يلتقي المسؤولين من الوزارات الألمانية المعنية بشؤون التغير المناخي.

ويشارك الوزير فياض في لقاء حواري مع مجموعة وزراء والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتور فرنشيسكو لاكاميرا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام