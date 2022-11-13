بالفيديو | لحظة تحطم قاذفة أمريكية وطائرة صغيرة اثر اصطدامهما ببعضهما

تحطمت قاذفة أميركية من طراز “بي-17” وطائرة صغيرة أخرى، جراء اصطدامهما ببعضهما خلال عرض جوي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية. وحسب القناة، فقد سقط حطام الطائرتين على طريق سريع قرب مطار دالاس.

وتعمل القاذفة الأمريكية “بي – 17” بـ 4 محركات وصنعتها شركة “بوينغ”، حيث نفذت أول نسخة من هذا النوع من الطائرات أول رحلة لها في 28 يوليو/ تموز عام 1935.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1935، تحطمت الطائرة أثناء قيامها برحلة جوية، مما أدى إلى إغلاق المشروع، لكن التحقيقات أظهرت فيما بعد أن حادث التحطم ناجم عن خطأ قام به الطيار، وجرى العمل على ضبط الطائرة وتطويرها لاحقا.

المصدر: مواقع