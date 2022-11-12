يوم الشهيد| سلسلة نشاطات لحزب الله في الهرمل إحياء ليوم الشهيد

أحيا حزب الله، يوم الشهيد في الهرمل بسلسلة من الانشطة الخاصة بالمناسبة، فعلى وقع موسيقى فرقة كشافة الإمام المهدي أقيمت مراسم تكريمية للشهداء وضع خلالها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة يرافقه عدد من العلماء والفعاليات إكليلاً من الزهر على نصب شهداء المقاومة على مدخل المدينة.

وتوجه حمادة بالتحية للشهداء وعوائلهم وقال: “أننا في يوم الشهيد نجدد العهد على المضي في هذا الدرب وهذا المسار ونؤكد جهوزية المقاومة الدائمة، وأن كل ما لدينا يعود إلى هؤلاء الشهداء وتضحياتهم وجراحات الجرحى سواء كان في تحرير وحماية الأرض واخيراً في استعادة الثروات”.

اضاف: “أن هذا الدم يثمر دائماً كما قال شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب بأن دم الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو”.

وبالمناسبة، زار “حزب الله” عائلات الشهداء في المدينة وبلدات وقرى قضاء الهرمل، ونظمت أفواج جمعية “كشافة الإمام المهدي”، حملة لتنظيف أضرحة الشهداء الطاهرة ومحيطها، فيما تولت الهيئات النسائية للحزب في الهرمل تزيين هذه الأضرحة حيث أقيمت في محيطها مجالس الفاتحة والعزاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام