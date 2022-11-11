اقامة مراسم يوم الشهيد وبدء كلمة السيد نصر الله

اقيمت مراسم يوم الشهيد في مجمع سيد الشهداء (ع) وعدد من المناطق وبدأت كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
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