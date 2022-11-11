اقامة مراسم يوم الشهيد وبدء كلمة السيد نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 15:48

اقامة مراسم يوم الشهيد وبدء كلمة السيد نصر الله

منذ 40 mins 11 November، 2022
مراسم
لبنان

اقيمت  مراسم يوم الشهيد في مجمع سيد الشهداء (ع) وعدد من المناطق وبدأت كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

 

2 مراسم

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