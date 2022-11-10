يوم الشهيد| الى آباء الشهداء الباقين على العهد والعاملين على صونه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 23:22

يوم الشهيد| الى آباء الشهداء الباقين على العهد والعاملين على صونه

منذ 1 ساعة 10 November، 2022
اباء الشهداء
اباء الشهداء
تقارير مصورة - لبنان

الى آباء الشهداء الباقين على العهد والعاملين على صونه.

المصدر: قناة المنار

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