اعلام اميركي: تقدم الجمهوريين في السباق لمجلس الشيوخ بحسم مقعد ولاية ويسكونسن حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 22:04
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عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: قوى 14 آذار والتغييريون وقفوا عائقاً أمام إقرار قانون الكابيتال كونترول
النائب حسن فضل الله: كتلة الوفاء للمقاومة كشفت وجود مخالفات وهدر مالي بملايين الدولارات في قطاع الاتصالات
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: ندعو إلى تواصل مباشر وعلني مع الحكومة السورية من أجل ترسيم الحدود البحرية معها
النائب حسين الحاج حسن: ندعو الدولة للتوقف عن مشروع مطمر نحلة لأنها لا تؤتمن على النفايات العادية فكيف بالنفايات المشعة
النائب غازي زعيتر: إقامة مكب للنفايات المشعة في جرود بلدة نحلة البقاعية لن يمر حتى ولو على أجسادنا
وزير الصحة فراس الأبيض يجول على عدد من المستشفيات الحكومية في محافظتي الجنوب والنبطية لمعاينة الواقع الصحي
لبنان يستلم 27 طنا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة مرض الكوليرا مقدمة من مصر
وفاة رجل وإمرأة وجرح أربعة آخرين في حادثي سير على أوتوستراد القليعات وجسر الشيخ زناد في عكار
وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب: أحبطنا عملية تفجير كانت تستهدف إحدى صناعات الطيران في أصفهان
خطيب: مصير دول المنطقة مرتبط ببعضه وليس هناك ما يضمن استمرار صبر إيران الاستراتيجي في حال استمرار الأعمال العدائية
باتروشيف: الغرب ولا سيما واشنطن يسعون إلى فرض إرادتهم السياسية على الدول المستقلة من خلال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: كلام الممثلين الأميركيين حول تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالسلاح هو كذبة من البداية إلى النهاية
المصرف المركزي الروسي: زيادة الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية بمقدار 6.5 مليار دولار بمعدل 1.2 % خلال الشهر الفائت
الولايات المتحدة: تقدم الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ
زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي: من الواضح أن الجمهوريين سيستعيدون مجلس النواب في الكونغرس
الرئيس الصيني: يجب على قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز قدرات الجيش وتشكيل آليات موثوقة استعدادا لعمليات قتالية
وزارة الدفاع الأرمينية: القوات الأذربيجانية استهدفت مواقع عسكرية أرمينية على الحدود بين البلدين
نيبال: زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب البلاد ويودي بحياة 6 أشخاص وتصل ارتداداته إلى العاصمة الهندية
رويترز: أسعار النفط تهبط بشكل مستمر بعد بيانات أظهرت زيادة أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركي
أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
اعلام اميركي: تقدم الجمهوريين في السباق لمجلس الشيوخ بحسم مقعد ولاية ويسكونسن حتى الآن
منذ 3 ساعة
9 November، 2022
الولايات المتحدة
انتخابات نصفية
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