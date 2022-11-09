وفد من الجبهة الديمقراطية يزور منزل الأسير يحيى سكاف

زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، منزل عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في المنية ضم: عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية و عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح، عضو اللجنة المركزية أبو سامح، عضو المكتب السياسي أركان بدر، مسؤول الشمال في الجبهة عاطف خليل.

ورحب جمال سكاف شقيق الأسير “بوفد الجبهة و بالأخ المناضل رمزي رباح القادم من فلسطين الحبيبة إلى ربوع مدينة المنية التي كانت و ستبقى وفيةً للقضية الفلسطينية و للشعب الفلسطيني حيث قدمت المنية عدداً من أبنائها في سبيل الدفاع عن فلسطين”، و قال “سنبقى نناضل إلى جانبكم حتى التحرير الكامل و زوال الإحتلال”.

و اعتبر سكاف أن “العمليات الفدائية البطولية التي ينفذها الشباب الفلسطيني ضد قوات الإحتلال و قطعان المستوطنين هي مدعاة فخر و اعتزاز لدى كل الأحرار و الشرفاء، لأن خيار المقاومة و الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد و الصحيح لتحقيق الإنتصارات على العدو”.

الديمقراطية

بدوره تحدث رمزي رباح باسم وفد الديمقراطية الذي نقل تحيات الأمين العام للجبهة نايف حواتمة و كل الشعب الفلسطيني إلى عائلة الأسير المناضل يحيى سكاف، و قال “اخترنا أن تكون زيارتنا الأولى في لبنان إلى هذا المنزل الذي له رمزية خاصة لدى الشعب الفلسطيني”.

و أكد رباح أن “قضية يحيى سكاف هي أمانة في أعناق كل الأحرار حتى تحريره، و قال يجب أن يبقى إسم يحيى سكاف حاضراً لأن العدو يرتعب من هؤلاء المناضلين العظماء الذين قدموا حياتهم في سبيل الدفاع عن فلسطين، حيث أسسوا لمشروع النضال منذ عشرات السنين و التي يكملها اليوم الشباب الفلسطيني المنتفض بمقاومته الإسطورية بمواجهة جرائم الإحتلال”.

و في ختام اللقاء قدم جمال سكاف شقيق الأسير لرباح كتاباً عن قضية شقيقه يحيى و الذي يتضمن سيرة عن حياته النضالية حتى اعتقاله.