بشكل مؤقت.. إقفال حضانة للأطفال في بشامون

أعلنت المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في لبنان الثلاثاء عن إقفال مؤقت لحضانة للأطفال في منطقة بشامون(جنوب بيروت).

وقال المكتب في بيان له الثلاثاء “أصدرت وزارة الصحة العامة قراراً بإقفال موقت لدار الحضانة B.N الواقع في بشامون، وذلك بعد التحقيق في حادثة ايذاء الطفل م.د. البالغ من العمر 11 شهراً، من قِبل طفل اخر عمره سنة وثلاثة اشهر”، وتابع “تبين بعد التحقيق الاولي، مع صاحبة دار الحضانة، ان الاطفال كانوا قد تُركوا بلا أي رقابة من الحاضنات لمدة وجيزة، وقعت خلالها هذه الحادثة”.

واوضح البيان ان “وزارة الصحة تعتبر أن ما حدث هو نتيجة اهمال وتقصير لا يمكن التغاضي عنهما، وبناءً عليه، تُقفل دار الحضانة B.N لحين استكمال التحقيق واخذ اجراءات المحاسبة اللازمة ومعالجة الاسباب التي أدت الى هذه الحادثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام