الشيخ قاسم: حزب الله ليس لديه مشروع تعديل “الطائف”

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “حزب الله لم يطرح خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف، نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان ، ولأن المشكلة ليست أساسًا في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في اتفاق الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا”.

وشدد الشيخ قاسم في موقف عبر موقع “تويتر” على أننا “منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في “الطائف” وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح”.

وأشار إلى “أننا كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد”، داعيا إلى “حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أمريكا في لبنان، هذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة”.

المصدر: تويتر