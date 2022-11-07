جبهة العمل” شكرت إدارة “سوق أرضي” و”جهاد البناء”: تنسيق مميز وجهاد مبارك

شكرت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان، “إدارة معرض “سوق أرضي” الذي اختتم أمس، و”مؤسسة جهاد البناء”، على التنسيق المميز وهذا الجهد المبارك الذي اجتمع فيه اللبنانيون من المناطق كافة، من كل الأطياف والطوائف والمذاهب، التفافاُ وتمسكاً بأرضهم الطاهرة وبخيراتها وثمارها ومخزونها الباهر من كل الزروع والنباتات والحبوب والفواكه…”.

واعتبر عضو قيادة الجبهة الشيخ شريف توتيو، أنّ “هذا المعرض الذي تمّ فيه عرض المنتوجات اللبنانية كافة لهو خير دليل على أنّ اللبنانيين مجتمعين حول أرضهم ولا يستطيع أحد أنْ يسلبهم إياها مهما طال الزمن، سيّما وأنْ هذه الأرض الطيبة المباركة قد تطيّبت وتعطرت بدماء الشهداء والجرحى الزكية”.

ورأت مسؤولة اللجنة النسائية في الجبهة إيمان صبّاغ، أنّ “نجاح هذا المعرض الإنمائي الأخوي اللبناني يتشارك فيه جميع من ساهم وشارك وأشرف عليه، والشكر الموصول أيضاً للعارضين والعارضات الذين سبقت ابتساماتهم مبيعاتهم وأدّوا مهامهم على أكمل وجه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام