أستانا تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول سوريا

أعلنت الخارجية الكازاخستانية عن جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر الجاري.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف بأن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية “أستانا” للتسوية في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وتستمر المحادثات في عاصمة كازاخستان والمعروفة باسم “صيغة أستانا” منذ عام 2017، ثم عقد في كانون الثاني/يناير 2018 مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكانت تلك هي المحاولة الأولى في ذلك الحين منذ بداية الصراع لجمع أوسع مجموعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. وكانت نتيجة المؤتمر حينئذ قرار تشكيل لجنة دستورية تعمل في جنيف، مهمتها الأساسية إعداد إصلاح دستوري.

وعقدت الجولة الثامنة عشرة من المحادثات بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: وكالات