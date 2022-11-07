الشيخ البغدادي: على اللبنانيين الخروج من أزماتهم والذهاب سريعا إلى انتخاب رئيس

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي في الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الإمام الصادق لإحياء تراث علماء جبل عامل، بالتعاون مع بلدية بنت جبيل، تكريما للعلامة المصلح والأديب الشيخ محسن عبد الكريم شرارة، أن “الإنقسام الحاد داخل الكيان الإسرائيلي الموقت وفوز اليمين المتطرف بشكل ضعيف، يبشر بسرعة زوال هذا الكيان الفاقد لمقومات البقاء، وهذا يعطينا أملا بسرعة انهياره وخصوصا مع تصاعد المقاومة في الضفة، ما يجعل قادة العدو يعيشون القلق على مستقبلهم”.

وقال سماحته: “ما تحقق من الترسيم لحفظ ثروات لبنان، لا تستطيع أي حكومة قادمة المس به، والمعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليس لها زمان محدد، وهي قائمة والمقاومة باقية على جهوزيتها في تثبيت هذه المعادلة”.

وختم: “قدرنا في لبنان أن نراكم القوة التي تحمي اللبنانيين وثرواتهم من العدو المتربص الذي يظهر دائما عدوانه على لبنان وعينه لا تحيد عن ثرواته، وهذا يدعو اللبنانيين للخروج من أزماتهم والذهاب سريعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كي نتمكن من تأليف حكومة تعالج الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام