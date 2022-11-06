الرئيس الاوكراني: سيأتي يوم نعلن فيه أننا قدمنا ​​لأوكرانيا الحماية الكاملة من التهديد الروسي في البحر وفي السماء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 23:48

الرئيس الاوكراني: سيأتي يوم نعلن فيه أننا قدمنا ​​لأوكرانيا الحماية الكاملة من التهديد الروسي في البحر وفي السماء

منذ 2 ساعة 6 November، 2022
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