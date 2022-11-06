الرئيس الاوكراني: سيأتي يوم نعلن فيه أننا قدمنا لأوكرانيا الحماية الكاملة من التهديد الروسي في البحر وفي السماء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 23:48
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الجمهورية الإسلامية الإيرانية تزيح الستار عن منظومة "باور 373" القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية على مدى 305 كلم
وزير الدفاع الإيراني: منظومة "باور 373" قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن وتدميرها والكثير من الدول تتمنى امتلاكها
مقتل ارهابي واعتقال آخر اثر اعتداء مجموعة مسلحة على مقر عسكري في مدينة ماهشهر جنوب محافظة خوزستان الإيرانية
227 نائباً في مجلس الشورى الإيراني يطالبون السلطة القضائية بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب ومع كل من يساعدونهم في الجرائم
حرس الثورة الإسلامية في ايران يقبض على عناصر 3 خلايا تخريبية في خوزستان وفارس وأصفهان كانت تخطط لتدمير الممتلكات العامة
نائب الأمين العام لحزب الله لوكالة "أنباء فارس": الأداء الأمريكي ضيق على اللبنانيين فرصهم وأعاق حركة أموالهم واقتصادهم
الشيخ نعيم قاسم: فلنطبق ما ورد في اتفاق الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا وليس لدينا مشروع لتعديله
الشيخ قاسم: السفير السعودي في لبنان يريد أن يملأ الفراغ السياسي الذي نشأ بعد كف يد الرئيس سعد الحريري عن العمل
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: امتلاك المقاومة للسلاح النوعي يرغم العدو الإسرائيلي على الاعتراف بحقوق اللبنانيين
السيد ابراهيم أمين السيد: سلاح المقاومة هو العمود الأساسي في معادلة القوة والمواجهة مع مشاريع الأعداء في المنطقة
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة: اتفقنا على أن لا يكون هناك مرشح تحد لرئاسة الجمهورية
الرئيس القبرصي يشدد خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في شرم الشيخ على ضرورة متابعة ملف الترسيم بين البلدين
ميقاتي: لا عراقيل في مجال الترسيم البحري بين لبنان وقبرص ووزير النقل يتابع نتائج زيارة الوفد القبرصي الى بيروت قبل أيام
ممثل سوريا في إجتماع مجموعة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران: سياسات أمريكا إرهاب اقتصادي يؤثر على حياة الشعوب
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري ويخرج خلال الساعات الماضية 43 صهريجاً من ريف الحسكة باتجاه قواعده في العراق
الحشد الشعبي يبدأ عملية أمنية لتفتيش مناطق السجلة والكشكرية وتل الذهب جنوب سامراء ويقبض على أحد عناصر داعش في نينوى
رئيس الحكومة العراقية يقرر نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة لثبوت تقصيره في ملف الأمانات الضريبية
20 إصابة اثر حريق في مبنى تجاري في منطقة الوزيرية وسط العاصمة العراقية معظمهم من عناصر الدفاع المدني
إصابة 60 فلسطينياً على الأقل خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الصهيوني قرب جامعة القدس في بلدة أبو ديس
وزارة الأسرى وشؤون المحررين الفلسطينيين: الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لحرب وحشية بقرار من أعلى مستوى في الكيان
منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى التدخل من أجل الإفراج عن الأسير في سجون الإحتلال أبو حميد والذي يعاني من وضع صحي حرج
السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح يصعد اضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 7 أشهر ويمتنع عن شرب المياه
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: اذا لم يتم إطلاق سراح السجين عبد الفتاح فإن موته سيكون في كل مناقشات مؤتمر المناخ
وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في شرم الشيخ: دول إفريقيا طرف أصيل في التفاوض حول قضايا المناخ
جدل في مصر اثر تصريحات وزير الآثار الأسبق زاهي حواس بأن صوت الآذان له تأثير سلبي على السياح في البلاد
رئيس مجلس السيادة في السودان يدعو إلى الجلوس للتفاوض على ورقة بيضاء لحل أزمة البلاد ويقول إن الجيش لن ينحاز إلى أي جهة
القوات التركية تطلق عملية "ارن الحصار 9" لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في ولاية بيتليس شرقي البلاد
مقتل 21 عنصرا من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي جنوب شرقي البلاد
الشرطة النيجيرية تعلن إطلاق سراح 21 طفلاً يعملون في مزرعة شمال غرب البلاد بعد اختطافهم من قبل مسلحين مقابل فدية
19 قتيلاً اثر سقوط طائرة في بحيرة فيكتوريا قرب مدينة بوكوبا بإقليم كاغيرا شمال غربي تنزانيا
الحكومة الإيطالية اليمينية تسمح بإنزال 144 شخصاً من إحدى السفن الثلاث التي تحمل 900 مهاجر في ميناء كاتانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن خطط لدعم أوكرانيا خلال 2023 بـ 18 مليار يورو ستساهم في تغطية احتياجات البلاد
وزارة الخارجية التايوانية تعلن مقتل مواطن (25 عاماً) في اوكرانيا تطوع للقتال ضد القوات الروسية في لوغانسك
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز القدرات البحرية والعسكرية لبلاده: يجب الاستعداد لعصر يظهر فيه لاعبون يخالفون القواعد
انقطاع المياه والكهرباء عن خيرسون جنوب أوكرانيا بفعل هجوم لقوات كييف تضرر على اثره 3 أبراج على محور بيريسلاف - كاخوفكا
الرئيس الاوكراني: سيأتي يوم نعلن فيه أننا قدمنا لأوكرانيا الحماية الكاملة من التهديد الروسي في البحر وفي السماء
منذ 2 ساعة
6 November، 2022
زيلنسكي
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