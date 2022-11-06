الوزير المرتضى: الترسيم ثبات و”إسرائيل” عدو

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على “توتير” إن”الترسيم ثبات، #اسرائيل_عدو. ونذكر بمفاوضات عدة سابقة تمت بشكل غير مباشر، آخرها تلك التي جرت عبر الوسيط الألماني بعد انتهاء عدوان تموز، وأدت إلى تحرير الأسرى من سجون الاحتلال ولم تفض البتة إلى الاعتراف، بل ظل الموقف اللبناني الرسمي والشعبي على حاله وظل الإصبع، وسيظل، على الزناد!”.

من جهته اعتبر الكاتب والإعلامي روني ألفا أن”موقف الوزير المرتضى بمنع فاعلية مشبوهة من الدخول الى لبنان وبث ثقافة الصهيونية وطني وسيادي.المزايدات والإتهامات التي تطال موقفه لها نكهة تطبيعية، نعم لوزارة ثقافة ووزير يحميان لبنان من مخاطر اتفاقات ابراهام التي تستعمل الكتاب سلاحاً والثقافة ارتهانا”.

المصدر: تويتر