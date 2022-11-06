من جهة باب المغاربة … مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشهد المسجد المبارك خلال الأيام الماضية أكبر عملية اقتحام عدوانية خلال ما يسمى الأعياد اليهودية، ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر: وكالة شهاب