القيادي البطش: سعي الاحتلال لتصفية الحساب مع كتيبة جنين باغتيال “سلامة” قبل يوم زفافه عدوان مستمر

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 6/11/2022 ، ان المعركة المفتوحة مع أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة الممثلة بكتيبة جنين مستمرة ، معتبراً أن سعي الاحتلال لتصفية الحساب معها ومع مؤسسيها باغتيال الشهيد “فاروق سلامة” أحد قادة هذه الكتيبة قبل يوم من زفافه هو إمعان صهيوني في قتل وسرقة لحظات الفرح من المجتمع الفلسطيني في كل مكان كعدوان مستمر على أبناء شعبنا الذي يسعى للحرية والانعتاق من دنس الاحتلال .

وشدد القيادي البطش خلال تصريحات خاصة لـ “فلسطين اليوم” على أن ارتقاء الشهداء مداد للثورة واستمرار لمقاومة شعبنا المستمرة التي لن يثنيها سيل الدم النازف في الأرض المحتلة، ولا تغول الاحتلال فعلى الجهاد والمقاومة تعاهدت وتوحدت بنادقنا لدحر الاحتلال عن الأرض وحماية العرض والمقدسات.

وقال “واهمُ هذا العدو إذا اعتقد أن اغتيال فاروق سلامة سيضعف حركة الجهاد الاسلامي أو المقاومة الباسلة التي تمثلها كتيبة جنين، موضحاً أن سرايا القدس وفي مقدمة فرسانها مقاتلي كتيبة جنين ومعها كل أذرع المقاومة من أسود الحق وكتائب طوباس وطولكرم وكتيبة جبع وعرين الأسود ولواء الشهداء وغيرها ستبكي جنودك”.

وتابع رصاصات البطل فاروق سلامة التي أطاحت بكبرياء جنود وضباط وحدة اليمام الخاصة التابعة لشرطة الحدود وقوات الاحتلال الخاصة و”لواء جولاني وقتله المجرم” ناعوم راز” في جنين ماتزال قادرة أن تصل إلى قلب العدو ، مشيراً إلى أن رصاصات رعد حازم وضياء حمارشة وغيرهم من الشهداء مازالت تملآ الأفق ثأراً وانتقاماً للأبرياء من أبناء شعبنا ولإطفاء حرارة دموع أم الشهداء أم فاروق سلامة وكل أمهات الشهداء الأبرار وصولا للتحرير والعودة.

المصدر: فلسطين اليوم