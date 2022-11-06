شهيد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الإحتلال قرب قرية سنجل شرق رام الله بزعم القائهما الحجارة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 00:54

شهيد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الإحتلال قرب قرية سنجل شرق رام الله بزعم القائهما الحجارة

منذ 3 ساعة 5 November، 2022
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