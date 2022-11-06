شهيد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الإحتلال قرب قرية سنجل شرق رام الله بزعم القائهما الحجارة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 00:54
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وزير الدفاع موريس سليم يلتقي وزير المالية يوسف خليل لمتابعة مسألة تأخر الوزارة في دفع رواتب العسكريين المتقاعدين
وزير المالية يوسف خليل: التأخير يعود لعدم توافر الاعتمادات اللازمة لدفع كامل الحقوق في وقتها والتأخير لن يتعدى عشرة ايام
الصحة الفلسطينية: استشهاد مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً) متأثراً بجروح بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال قرب قرية سنجل
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وتطلق الرصاص والقنابل باتجاه المواطنين الفلسطينيين
القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: نجاح إطلاق صاروخ "قائم 100" حامل الأقمار الصناعية نحو المدارات الفرعية
القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: سيتم قريباً وضع قمر ناهيد التابع لوزارة الاتصالات في المدار عبر صاروخ "قائم 100"
قائد القوة الجوفضائية: علماؤنا الشباب يواصلون تحقيق الإنجازات في خضم أقسى العقوبات لتحقيق استراتيجية إيران القوية
الرئيس الإيراني: برغم القيود والحظر تقدمنا بإرادة خبرائنا وسيعرف العدو أن هذه الإرادة جعلته يكافح للتخطيط لمؤامرات جديدة
إعلام العدو: إطلاق إيران صاروخا باليستيا يحمل قمراً صناعياً إلى الفضاء هو تطور وعرض للقوة يقلق جداً "إسرائيل"
التلفزيون السوري: استئناف العملية الأمنية ضد إرهابيي "داعش" في حي طريق السد بدرعا بمشاركة الأجهزة الأمنية
شركة النفط اليمنية: العدوان يحتجز سفينة الديزل "سوبرانو سيرين" ويمنعها من دخول ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتهم رئيس الوزراء الحالي ووزير الداخلية وقائد في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتياله
الجيش الأوكراني: روسيا نفذت 21 غارة جوية و60 هجوما براجمات صواريخ على البنية التحتية
وكالة يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر
روسيا والصين: اطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية سببه مناورات واشنطن وكوريا الجنوبية
شهيد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الإحتلال قرب قرية سنجل شرق رام الله بزعم القائهما الحجارة
منذ 3 ساعة
5 November، 2022
فلسطين
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