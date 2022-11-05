261 عملاً مقاوماً بالضفة خلال أسبوع... مقتل مستوطن وإصابة 21 جندياً ومستوطناً

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن وأصيب عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 9 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 28-10-2022 حتى 3-11-2022، وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 9 مواطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 21 جندياً ومستوطناً.

وأحصى معطى 261 عملاً مقاوماً بينها 18 عملية إطلاق نار، و4 عمليات دهس وطعن، و15 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

كما رصدت 78 عملية إلقاء حجارة، و45 صد لاعتداءات المستوطنين، و86 نقطة مواجهة، و12 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

ففي يوم الخميس الماضي 3/11 استشهد داود محمود ريان (42 عاماً) برصاص الاحتلال في بيت دقو بالقدس المحتلة، وعامر حسام بدر (20 عامًا) منفذ عملية الطعن في القدس بالبلدة القديمة، وفاروق جميل سلامة (28 عامًا)، ومحمد سامر خلوف (15 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

ونفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة والقدس. كذلك أصيب 7 مستوطنين وجنود في عمليات طعن وإطلاق نار ورشق بالحجارة في القدس والخليل وقلقيلية.

واستشهد الأربعاء المواطن حباس عبد الحفيظ ريان (54 عامًا) من بيت دقو بعد تنفيذه عملية دهس على حاجز بيت عور، أدت لإصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطرة. ونفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في جنين والخليل ورام الله والقدس.

والثلاثاء أصيب 3 مستوطنين بعد رشقهم بالحجارة قرب كل من عرعرة (النقب)، جينصافوط، ومستوطنة “شافي شمرون”. ونفذت عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة استهدفت حواجز للاحتلال في نابلس وجنين والقدس ورام الله. أما الاثنين فقد أصيب مستوطن بالحجارة قرب حزما بالقدس المحتلة، فيما نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في جنين ونابلس.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في رام الله وبيت لحم. هذا واستشهد بركات موسى عــودة (49 عامًا) من العيزرية الأحد الماضي بعد تنفيذه عملية دهس قرب النبي موسى (أريحا)، أدّت لإصابة 5 من جنود الاحتلال بجروح.

المصدر: فلسطين اليوم