دفعة جديدة من النازحين السوريين تعود من لبنان الى بلادها

دفعة جديدة على متن قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين .. مئات النازحين اختاروا طوعاً العودة الى وطنهم سوريا من المعابر الحدودية البرية وسط اجراءات وتسهيلات قدمتها الدولة السورية لهم وبالتنسيق مع الامن العام اللبناني..

على معبري الزمراني بقاعاً والعريضة شمالاًعادت القافلة الجديدة ليضاف العائدون على متنها الى من سبقهم ضمن الدفاعات الاربعة والعشرين السابقة..

وقد انطلقت القافلة المحملة بالنساء والأطفال من داخل سراي طرابلس باشراف المقدم هادي حريري رئيس شعبة الامن القومي في الشمال الذي اشرف على عملية العودة من سرايا طرابلس وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الامن العام داخل باحة السراي حيث تم التاكد من أسماء المسجلين مسبقا لدى دوائر الامن العام والراغبين في العودة قبل ان يصعدوا مع امتعتهم الى الحافلات التي خصصت لنقلهم إلى الحدود اللبنانية السورية ومنها عبرت صباحا باتجاه سوريا.

وتؤكد مصادر وزارية متابعة ان مسار العودة الطوعية مستمر في الاسابيع المقبلة، وان اعداد الطلبات المقدمة للعودة في ازدياد يومي، ولكن الامر بحاجة الى مزيد من التنسيق بين الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية لاتمام هذا الامر.