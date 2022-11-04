أ.ف.ب عن وثيقة داخلية: تويتر تسرح حوالي 50 % من موظفيها في كل أنحاء العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 21:08

أ.ف.ب عن وثيقة داخلية: تويتر تسرح حوالي 50 % من موظفيها في كل أنحاء العالم

منذ 49 mins 4 November، 2022
أخبار موقع المنار

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