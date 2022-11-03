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November 3 2022 - 15:20

بالفيديو.. لحظة اطلاق النار على رئيس الوزارء الباكستاني السابق عمران خان

منذ 19 mins 3 November، 2022
عمران خان
أخبار دولية - باكستان

لحظة اطلاق النار على رئيس الوزارء الباكستاني السابق عمران خان..

المصدر: وكالات

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