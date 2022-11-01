القومي: فلسطين عصية على التهويد والاحتلال

قال عميد الإعلام في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” معن حمية “بعد مئة وخمس سنوات على وعد بلفور الاستعماري المشؤوم (2 تشرين الثاني 1917) الذي رمى إلى جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود، ما زال أبناء شعبنا في فلسطين وكل أمتنا يقاومون مفاعيل ذلك الوعد، ويؤكدون يوما بعد يوم وعلى امتداد أعوام الصراع الوجودي، أن فلسطين كل فلسطين، عصية على التهويد والاحتلال، وما من قوة في العالم تستطيع تصفية فلسطين، أرضا وشعبا، انتماء وهوية، طالما ثمة مقاومة تمتشق السلاح”.

وأضاف حمية في بيان له الثلاثاء ان “الرد على وعد بلفور الملعون، تمثل في اجتراح أساليب المقاومة بكل أشكالها، وبالتضحيات الجسام من دون كلل أو ملل. وإن إشارات انهيار العدو الصهيوني العنصري تظهر في هشاشة قوته وضعفه المستشري وعجزه عن الوقوف في وجه مقاومة متصاعدة تعم كل فلسطين”، وتابع “في العام الخامس بعد المئة على الوعد ـ الجريمة، نرى أن العد العكسي قد بدأ، فها هي مقاومة شعبنا تتسيّد الميدان صراعا وجهادا ووعد المقاومين الحق يتصدر المشهد معلنا اقتراب موعد التحرير وإنجاز أعظم نصر لأعظم صبر في التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام